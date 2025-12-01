Concert de la chorale Rêves et Rance Église La Richardais

Concert de la chorale Rêves et Rance

Église Place de la République La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Invitation au concert de Noël de la chorale Rêves et Rance

La chorale dirigée par Rozenn Saget est composée d’une soixantaine de choristes qui chantent a cappella et à 4 voix des chants sacrés et profanes, dans plusieurs langues.

Libre participation. .

Église Place de la République La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 50 90

English :

L’événement Concert de la chorale Rêves et Rance La Richardais a été mis à jour le 2025-12-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme