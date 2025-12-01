Concert de la chorale Rêves et Rance Église La Richardais
Concert de la chorale Rêves et Rance Église La Richardais dimanche 14 décembre 2025.
Concert de la chorale Rêves et Rance
Église Place de la République La Richardais Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-14 15:30:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Invitation au concert de Noël de la chorale Rêves et Rance
La chorale dirigée par Rozenn Saget est composée d’une soixantaine de choristes qui chantent a cappella et à 4 voix des chants sacrés et profanes, dans plusieurs langues.
Libre participation. .
Église Place de la République La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 50 90
