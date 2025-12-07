Concert de la chorale Saint-Valery-en-Caux
Concert de la chorale Saint-Valery-en-Caux dimanche 7 décembre 2025.
Concert de la chorale
Chapelle Notre Dame Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Concert de la chorale de St Valery et du choeur du Dun.
A 16h à la chapelle. .
Chapelle Notre Dame Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 22
English : Concert de la chorale
L’événement Concert de la chorale Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre