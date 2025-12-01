Concert de la Chorale Sainte Cécile Reichshoffen

Concert de la Chorale Sainte Cécile Reichshoffen dimanche 21 décembre 2025.

Rue de l’Église Reichshoffen Bas-Rhin

Dimanche 2025-12-21 17:00:00
2025-12-21

La Chorale Sainte Cécile propose son répertoire dans la charmante église Saint-Michel, avec la participation de la Musique Saint-Nicolas de Forstheim, au profit de la restauration de la chapelle Wohlfahrtshoffen.
Rue de l’Église Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 30  mairie@reichshoffen.fr

English :

The Chorale Sainte Cécile performs its repertoire in the charming Eglise Saint-Michel, with the participation of the Musique Saint-Nicolas de Forstheim, in aid of the restoration of the Wohlfahrtshoffen chapel.

German :

Der Chorale Sainte Cécile bietet sein Repertoire in der charmanten Kirche Saint-Michel an, unter Mitwirkung der Musique Saint-Nicolas aus Forstheim, zugunsten der Restaurierung der Kapelle Wohlfahrtshoffen.

Italiano :

Il coro Sainte Cécile eseguirà il suo repertorio nell’incantevole chiesa di Saint-Michel, con la partecipazione della Musique Saint-Nicolas de Forstheim, a favore del restauro della cappella Wohlfahrtshoffen.

Espanol :

El coro Sainte Cécile interpretará su repertorio en la encantadora iglesia de Saint-Michel, con la participación de la Musique Saint-Nicolas de Forstheim, a beneficio de la restauración de la capilla de Wohlfahrtshoffen.

