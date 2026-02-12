Concert de la Chorale Sainte Claire Salle polyvalente Eymoutiers
Salle polyvalente Bd Lénine Eymoutiers Haute-Vienne
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Rendez-vous à la salle polyvalente d’Eymoutiers, pour un moment musical chaleureux et convivial avec la Chorale Sainte Claire de Châteauneuf-la-Forêt. La chorale sera dirigée et accompagnée au clavier par Sebastian Sanchez Giraldo. Participation au chapeau. .
Salle polyvalente Bd Lénine Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81
