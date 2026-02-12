Concert de la Chorale Sainte Claire Salle polyvalente Eymoutiers

Concert de la Chorale Sainte Claire

Salle polyvalente Bd Lénine Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Rendez-vous à la salle polyvalente d’Eymoutiers, pour un moment musical chaleureux et convivial avec la Chorale Sainte Claire de Châteauneuf-la-Forêt. La chorale sera dirigée et accompagnée au clavier par Sebastian Sanchez Giraldo. Participation au chapeau. .

Salle polyvalente Bd Lénine Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81

L’événement Concert de la Chorale Sainte Claire Eymoutiers a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Portes de Vassivière