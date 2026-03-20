Concert de la chorale sol mi douze Place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan

Concert de la chorale sol mi douze

Place Charles de Gaulle Halles de la Madeleine Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

La chorale Sol Mi Douze, Mont-de-Marsan offrira un CONCERT INEDIT au profit de Ma Maison Bleue

Répertoire musical très éclectique Morricone, Cat Stevens, Les Aristochats, Goldman, Ferrer, des chants du monde (Corse, Afrique du sud, Calypso…) et plein d’autres…

Venez nombreux écouter la chorale mais SURTOUT soutenir une noble cause

PARTICIPATION LIBRE .

Place Charles de Gaulle Halles de la Madeleine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine solmidouze@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de la chorale sol mi douze Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Mont-de-Marsan