Concert de la chorale sol mi douze Place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan
Concert de la chorale sol mi douze Place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan dimanche 12 avril 2026.
Concert de la chorale sol mi douze
Place Charles de Gaulle Halles de la Madeleine Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
La chorale Sol Mi Douze, Mont-de-Marsan offrira un CONCERT INEDIT au profit de Ma Maison Bleue
Répertoire musical très éclectique Morricone, Cat Stevens, Les Aristochats, Goldman, Ferrer, des chants du monde (Corse, Afrique du sud, Calypso…) et plein d’autres…
Venez nombreux écouter la chorale mais SURTOUT soutenir une noble cause
PARTICIPATION LIBRE .
Place Charles de Gaulle Halles de la Madeleine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine solmidouze@gmail.com
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English :
L’événement Concert de la chorale sol mi douze Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Mont-de-Marsan