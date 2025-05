Concert de la chorale Suliko – Chemin Du Petit Sonnailler Aurons, 17 mai 2025 19:00, Aurons.

Bouches-du-Rhône

Concert de la chorale Suliko Samedi 17 mai 2025 à 19h. Chemin Du Petit Sonnailler Chapelle Saint-Martin du Sonnailler Aurons Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-17 19:00:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

La chorale Suliko de Vernègues s’installe à la chapelle Saint-Martin de Sonnailler pour un concert printanier !

Les Amis du Vieil Alleins vous convie à une soirée musicale avec la complicité de la chorale Suliko, dans le cadre privilégié de la chapelle Saint-Martin du Sonnailler. Un évènement ouvert à tous qui se veut à la fois culturel et convivial ! .

Chemin Du Petit Sonnailler Chapelle Saint-Martin du Sonnailler

Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur amisvieilalleins@gmail.com

English :

Vernègues’ Suliko choir takes to the chapel of Saint-Martin de Sonnailler for a spring concert!

German :

Der Chor Suliko aus Vernègues zieht für ein Frühlingskonzert in die Kapelle Saint-Martin de Sonnailler ein!

Italiano :

Il coro Suliko di Vernègues si reca nella cappella di Saint-Martin de Sonnailler per un concerto di primavera!

Espanol :

El coro Suliko de Vernègues acude a la capilla de Saint-Martin de Sonnailler para un concierto de primavera

