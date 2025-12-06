CONCERT DE LA CHORALE SWING & CO Frontignan

CONCERT DE LA CHORALE SWING & CO

Plan du Bassin Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date :

2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

50 choristes accompagnés par 3 musiciens professionnels sur un répertoire Jazz, chansons françaises, pop music et world music.

Proposé par l'association Swing & Co. 50 choristes accompagnés par 3 musiciens professionnels sur un répertoire Jazz, chansons françaises, pop music et world music. Gratuit, participation libre. Concert organisé au profit de l'association Les amis de Joël forever.

Plan du Bassin Frontignan 34110 Hérault Occitanie

English :

50 choristers accompanied by 3 professional musicians on a repertoire of jazz, French songs, pop music and world music.

