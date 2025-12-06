CONCERT DE LA CHORALE SWING & CO Frontignan
Plan du Bassin Frontignan Hérault
Proposé par l’association Swing & Co.50 choristes accompagnés par 3 musiciens professionnels sur un répertoire Jazz, chansons françaises, pop music et world music.Gratuit, participation libre. Concert organisé au profit de l’association Les amis de Joël forever. .
Plan du Bassin Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00
English :
50 choristers accompanied by 3 professional musicians on a repertoire of jazz, French songs, pop music and world music.
