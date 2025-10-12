Concert de la Chorale Taulha’Quoise Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac
Concert de la Chorale Taulha’Quoise Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac dimanche 12 octobre 2025.
Concert de la Chorale Taulha’Quoise
Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire
Début : 2025-10-12 16:00:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Venez écouter la chorale Taulha’Quoise pour leur concert intitulé « Vagabondages à travers la chanson française ».
Leur répertoire est exclusivement composé de chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui.
Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99
English :
Come and listen to the Taulha’Quoise choir for their concert entitled « Vagabondages à travers la chanson française ».
Their repertoire is made up exclusively of French songs of today and yesteryear.
German :
Kommen Sie und hören Sie dem Chor Taulha’Quoise bei seinem Konzert mit dem Titel « Vagabondages à travers la chanson française » zu.
Ihr Repertoire besteht ausschließlich aus französischen Chansons von gestern und heute.
Italiano :
Venite ad ascoltare il coro Taulha’Quoise per il suo concerto intitolato « Vagabondages à travers la chanson française ».
Il loro repertorio è composto esclusivamente da canzoni francesi del passato e del presente.
Espanol :
Venga a escuchar al coro Taulha’Quoise en su concierto titulado « Vagabondages à travers la chanson française ».
Su repertorio se compone exclusivamente de canciones francesas del pasado y del presente.
