Concert de la chorale Ultreïa au Sanctuaire ND de Lourdes LOURDES Lourdes

Concert de la chorale Ultreïa au Sanctuaire ND de Lourdes LOURDES Lourdes samedi 9 août 2025.

Concert de la chorale Ultreïa au Sanctuaire ND de Lourdes

LOURDES A la Basilique de l’Immaculée Conception Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 16:15:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

La Chorale Ultreïa, un ensemble vocal composé de jeunes étudiants et professionnels, âgés de 20 à 30 ans, réunis par la passion du chant polyphonique, sera à la basilique de l’Immaculée Conception dans le Sanctuaire ND de Lourdes le samedi 9 août 2025 à l’occasion d’un concert gratuit !

Depuis 10 ans, la chorale explore un répertoire varié chants grégoriens, baroques, classiques, gospels, œuvres contemporaines et compositions originales écrites par les membres.

Concert le 9 août 2025 à 16h15.

Entrée libre.

Toutes informations utiles sur la chorale Ultreïa via le lien ci-dessous.

.

LOURDES A la Basilique de l’Immaculée Conception Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 20 08

English :

The Chorale Ultreïa, a vocal ensemble made up of young students and professionals aged 20 to 30, united by a passion for polyphonic singing, will be at the Basilica of the Immaculate Conception in the ND de Lourdes Sanctuary on Saturday, August 9, 2025 for a free concert!

For the past 10 years, the choir has been exploring a varied repertoire: Gregorian, Baroque, classical, gospel, contemporary works and original compositions written by the members.

Concert on August 9, 2025 at 4:15pm.

Free admission.

For further information on the Ultreïa choir, click on the link below.

German :

Der Chorale Ultreïa, ein Vokalensemble aus jungen Studenten und Berufstätigen im Alter von 20 bis 30 Jahren, die die Leidenschaft für polyphonen Gesang verbindet, wird am Samstag, den 9. August 2025 in der Basilika der Unbefleckten Empfängnis im Heiligtum ND de Lourdes bei einem kostenlosen Konzert auftreten!

Seit 10 Jahren erkundet der Chor ein vielfältiges Repertoire: gregorianische Gesänge, Barock, Klassik, Gospels, zeitgenössische Werke und Originalkompositionen, die von den Mitgliedern geschrieben wurden.

Konzert am 9. August 2025 um 16.15 Uhr.

Freier Eintritt.

Alle nützlichen Informationen über den Chor Ultreïa über den untenstehenden Link.

Italiano :

Il Coro Ultreïa, un ensemble vocale composto da giovani studenti e professionisti di età compresa tra i 20 e i 30 anni, uniti dalla passione per il canto polifonico, sarà alla Basilica dell’Immacolata Concezione nel Santuario ND de Lourdes sabato 9 agosto 2025 per un concerto gratuito!

Da 10 anni, il coro esplora un repertorio vario: gregoriano, barocco, classico, gospel, opere contemporanee e composizioni originali scritte dai membri.

Concerto il 9 agosto 2025 alle 16.15.

Ingresso libero.

Per maggiori informazioni sul coro Ultreïa, cliccare sul link sottostante.

Espanol :

El Coro Ultreïa, conjunto vocal formado por jóvenes estudiantes y profesionales de entre 20 y 30 años, reunidos por su pasión por el canto polifónico, estará el sábado 9 de agosto de 2025 en la Basílica de la Inmaculada Concepción, en el Santuario ND de Lourdes, ¡para un concierto gratuito!

Desde hace 10 años, el coro explora un repertorio variado: gregoriano, barroco, clásico, gospel, obras contemporáneas y composiciones originales escritas por los miembros.

Concierto el 9 de agosto de 2025 a las 16.15 h.

Entrada gratuita.

Para más información sobre el coro Ultreïa, haga clic en el siguiente enlace.

L’événement Concert de la chorale Ultreïa au Sanctuaire ND de Lourdes Lourdes a été mis à jour le 2025-07-21 par OT de Lourdes|CDT65