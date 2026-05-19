La Cresse

Concert de la chorale Vallées de choeurs COMPLET

Salle polyvalente La Cresse Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Le public pourra profiter d’un véritable spectacle, avec buvette, restauration sur place et entracte, afin de prolonger agréablement ce moment en chansons.

Les organisateurs invitent les spectateurs à réserver rapidement leur place, les deux représentations pouvant afficher complet.

Le tarif est fixé à 5 euros. 5 .

Salle polyvalente La Cresse 12640 Aveyron Occitanie +33 6 30 13 59 58

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English :

L’événement Concert de la chorale Vallées de choeurs COMPLET La Cresse a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)