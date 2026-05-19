Concert de la chorale Vallées de choeurs COMPLET La Cresse
Concert de la chorale Vallées de choeurs COMPLET La Cresse samedi 6 juin 2026.
La Cresse
Concert de la chorale Vallées de choeurs COMPLET
Salle polyvalente La Cresse Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Le public pourra profiter d’un véritable spectacle, avec buvette, restauration sur place et entracte, afin de prolonger agréablement ce moment en chansons.
Les organisateurs invitent les spectateurs à réserver rapidement leur place, les deux représentations pouvant afficher complet.
Le tarif est fixé à 5 euros. 5 .
Salle polyvalente La Cresse 12640 Aveyron Occitanie +33 6 30 13 59 58
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English :
L’événement Concert de la chorale Vallées de choeurs COMPLET La Cresse a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)