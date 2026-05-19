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Concert de la chorale Vallées de choeurs COMPLET La Cresse

Concert de la chorale Vallées de choeurs COMPLET La Cresse

Concert de la chorale Vallées de choeurs COMPLET La Cresse samedi 6 juin 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 12640 La Cresse

Département : Aveyron

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 5 Tarif de base plein tarif

La Cresse

Concert de la chorale Vallées de choeurs COMPLET

Salle polyvalente La Cresse Aveyron

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-06

Le public pourra profiter d’un véritable spectacle, avec buvette, restauration sur place et entracte, afin de prolonger agréablement ce moment en chansons.
Les organisateurs invitent les spectateurs à réserver rapidement leur place, les deux représentations pouvant afficher complet.
Le tarif est fixé à 5 euros. 5  .

Salle polyvalente La Cresse 12640 Aveyron Occitanie +33 6 30 13 59 58 

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English :

L’événement Concert de la chorale Vallées de choeurs COMPLET La Cresse a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)