Concert de la chorale Vocalise Saint-Sulpice-le-Dunois

Saint-Sulpice-le-Dunois Creuse

Concert de la chorale Vocalise en l’église de Saint-Sulpice le Dunois, à 20h. Entrée libre, concert au chapeau

Rens 06 87 33 24 62 .

Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 33 24 62 vocalise2322@orange.fr

