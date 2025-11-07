Concert de la chorale Vocalise Saint-Sulpice-le-Dunois
Concert de la chorale Vocalise Saint-Sulpice-le-Dunois vendredi 7 novembre 2025.
Concert de la chorale Vocalise
Saint-Sulpice-le-Dunois Creuse
Concert de la chorale Vocalise en l’église de Saint-Sulpice le Dunois, à 20h. Entrée libre, concert au chapeau
Rens 06 87 33 24 62 .
Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 33 24 62 vocalise2322@orange.fr
