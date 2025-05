Concert de la chorales – Concremiers, 17 mai 2025 16:00, Concremiers.

Indre

Concert de la chorales Concremiers Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-17 16:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Au profit de Rétina France.

Concert de la chorale de Concremiers avec la chorale Coeurs à choeurs et corps accords, au profit de Rétina France pour la recherche medicale en ophtalmologie. .

Concremiers 36300 Indre Centre-Val de Loire

English :

For the benefit of Retina France.

German :

Zugunsten von Rétina France.

Italiano :

A beneficio di Retina France.

Espanol :

En beneficio de Retina France.

L’événement Concert de la chorales Concremiers a été mis à jour le 2025-05-08 par Destination Brenne