Concert de la classe de batterie municipale et du Big Band Saint-Christophe-des-Bardes

Salle des Fêtes Saint-Christophe-des-Bardes Gironde
L’école municipale de musique et le Big Band de Saint Emilion invitent le public à un concert de jazz le mercredi 28 janvier 2026 à 19 h 30 à la salle des fêtes de Saint Christophe des Bardes (Gironde) .
Salle des Fêtes Saint-Christophe-des-Bardes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 21 67 69 mourgoutc@gmail.com
