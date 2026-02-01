Concert de la classe de guitare Rue du Général Sarr Raon-l’Étape

Concert de la classe de guitare Rue du Général Sarr Raon-l’Étape samedi 14 février 2026.

Rue du Général Sarr Ancienne école Haute Neuveville Raon-l'Étape Vosges

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 17:00:00
fin : 2026-02-14 18:30:00

2026-02-14

Concert de la classe de guitare du Conservatoire Olivier Douchain.Tout public
Rue du Général Sarr Ancienne école Haute Neuveville Raon-l'Étape 88110 Vosges Grand Est 

Concert by the Olivier Douchain Conservatory guitar class.

