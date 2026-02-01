Concert de la classe de guitare Rue du Général Sarr Raon-l’Étape

Concert de la classe de guitare

Ancienne école Haute Neuveville Raon-l'Étape Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 17:00:00

fin : 2026-02-14 18:30:00

2026-02-14

Concert de la classe de guitare du Conservatoire Olivier Douchain.Tout public

Rue du Général Sarr Ancienne école Haute Neuveville Raon-l'Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 56 31 96

English :

Concert by the Olivier Douchain Conservatory guitar class.

