Concert de la classe de guitare Rue du Général Sarr Raon-l'Étape samedi 14 février 2026.
Rue du Général Sarr Ancienne école Haute Neuveville Raon-l'Étape Vosges
Gratuit
Gratuit
Samedi 2026-02-14 17:00:00
2026-02-14 18:30:00
2026-02-14
Concert de la classe de guitare du Conservatoire Olivier Douchain.Tout public
Rue du Général Sarr Ancienne école Haute Neuveville Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 56 31 96
English :
Concert by the Olivier Douchain Conservatory guitar class.
