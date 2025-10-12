CONCERT DE LA CLE DES CHANTS Espondeilhan

CONCERT DE LA CLE DES CHANTS Espondeilhan dimanche 12 octobre 2025.

CONCERT DE LA CLE DES CHANTS

Rue Notre-Dame des Pins Espondeilhan Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Concert de « La Clé des Chants », organisé par l’Association Octobre Rose Espondeilhan au profit d’Octobre Rose. Musique, émotion et solidarité au rendez-vous !

Rue Notre-Dame des Pins Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 11 77

English :

Concert by « La Clé des Chants », organized by the Association Octobre Rose Espondeilhan in aid of Pink October. Music, emotion and solidarity!

German :

Konzert von « La Clé des Chants », organisiert von der Association Octobre Rose Espondeilhan zu Gunsten des Rosa Oktobers. Musik, Emotionen und Solidarität auf dem Programm!

Italiano :

Concerto de « La Clé des Chants », organizzato dall’Associazione Octobre Rose Espondeilhan a favore dell’Ottobre Rosa. Musica, emozione e solidarietà!

Espanol :

Concierto de « La Clé des Chants », organizado por la Association Octobre Rose Espondeilhan en beneficio del Octubre Rosa. ¡Música, emoción y solidaridad!

