Concert de la Clunysia Place Notre-Dame Cluny

À l’occasion de la Fête des Lumières, la chorale La Clunysia , dirigée par Grégory Johnson, vous proposera un voyage musical à travers les chants de Noël traditionnels français et étrangers, incluant des gospels. Tous ces chants célèbrent la naissance du Christ dans un décor de bougies, qui inondera l’église de sa lumière chaleureuse.

Le programme inclura une pièce de la Renaissance, du compositeur Jacobus Gallus, ainsi que des œuvres baroques de Costeley et de Telemann. Des chants traditionnels venus de divers pays Languedoc, Espagne, États-Unis, Ukraine… seront aussi interprétées.

Grégory Johnson nous offrira un intermède à l’orgue, suspendant le temps entre les deux parties du concert.?

En clôture, le public sera invité à chanter avec la chorale, .

