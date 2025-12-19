CONCERT DE LA COBLA TRES VENTS Saint-Laurent-de-Cerdans
Salle de l’Avenir Saint-Laurent-de-Cerdans Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Début : 2026-01-18 15:00:00
2026-01-18
Concert de la cobla Tres Vents à 15h à la salle de l’Avenir.
Salle de l’Avenir Saint-Laurent-de-Cerdans 66260 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 55 75
Concert by the cobla Tres Vents at 3pm at the Salle de l’Avenir.
