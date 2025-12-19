CONCERT DE LA COBLA TRES VENTS Saint-Laurent-de-Cerdans

CONCERT DE LA COBLA TRES VENTS

Salle de l'Avenir Saint-Laurent-de-Cerdans Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 15:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Concert de la cobla Tres Vents à 15h à la salle de l’Avenir.

Salle de l’Avenir Saint-Laurent-de-Cerdans 66260 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 55 75

English :

Concert by the cobla Tres Vents at 3pm at the Salle de l’Avenir.

