Saint-Laurent-de-Cerdans

2026-01-18 15:00:00
2026-01-18

Concert de la cobla Tres Vents à 15h à la salle de l’Avenir.
Salle de l’Avenir Saint-Laurent-de-Cerdans 66260 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 55 75 

English :

Concert by the cobla Tres Vents at 3pm at the Salle de l’Avenir.

L’événement CONCERT DE LA COBLA TRES VENTS Saint-Laurent-de-Cerdans a été mis à jour le 2025-12-19 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR