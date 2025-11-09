Concert de la Compagnie Caminos De cordes et lames Sarrebourg
Concert de la Compagnie Caminos De cordes et lames Sarrebourg dimanche 9 novembre 2025.
Concert de la Compagnie Caminos De cordes et lames
11 rue Erckmann-Chatrian Résidence Autonomie Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 15:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00
Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sarrebourg vous invite au concert de la Compagnie Caminos. Ce concert de Pauline Haas, voix et harpe et aux pêrcussions François Hagenmuller et Mathias Romang aura lieu dans le cadre inédit de la Résidence -Autonomie Erckmann-Chatrian. L’entrée est payante. Pour les réservations et renseigenemnts, contactez le Conservatoire.Tout public
11 rue Erckmann-Chatrian Résidence Autonomie Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 07 conservatoire@mairie-sarrebourg.fr
English :
The Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sarrebourg invites you to a concert by Compagnie Caminos. This concert, featuring Pauline Haas on voice and harp, and François Hagenmuller and Mathias Romang on percussion, will take place in the unusual setting of the Erckmann-Chatrian Autonomy Residence. Admission is subject to a charge. For reservations and information, contact the Conservatoire.
German :
Das Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sarrebourg lädt Sie zum Konzert der Compagnie Caminos ein. Dieses Konzert mit Pauline Haas, Stimme und Harfe, sowie François Hagenmuller und Mathias Romang am Schlagzeug findet in dem ungewöhnlichen Rahmen der Résidence -Autonomie Erckmann-Chatrian statt. Der Eintritt ist kostenpflichtig. Für Reservierungen und Informationen wenden Sie sich bitte an das Konservatorium.
Italiano :
Il Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sarrebourg vi invita a un concerto della Compagnie Caminos. Il concerto, che vedrà la partecipazione di Pauline Haas alla voce e all’arpa e di François Hagenmuller e Mathias Romang alle percussioni, si svolgerà nella cornice unica della Residenza d’autonomia Erckmann-Chatrian. L’ingresso è a pagamento. Per prenotazioni e informazioni, contattare il Conservatorio.
Espanol :
El Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sarrebourg le invita a un concierto de la Compagnie Caminos. Este concierto, en el que intervendrán Pauline Haas a la voz y al arpa y François Hagenmuller y Mathias Romang a la percusión, tendrá lugar en el marco incomparable de la Residencia de Autonomía Erckmann-Chatrian. La entrada es gratuita. Para reservas e información, póngase en contacto con el Conservatorio.
