Concert de La Compagnie des Humbles JEP 2025 Lirey

dimanche 21 septembre 2025.

Eglise Annonciation de Lirey Lirey Aube

2025-09-21 15:00:00
2025-09-21

Au programme, Troyes et l’Europe musicale à l’époque baroque

Œuvres de:
> Pierre BOUTEILLER (Troyes 1655-1717),
> Louis-Joseph MARCHAND (Troyes 1690-1774)
> Johann-Christoph et Johann-Michael BACH, Claudio MONTEVERDI

Ensemble vocal La Compagnie des Humbles
Flore Seube, viole de gambe
Stefano Intrieri, orgue

Entrée libre   .

