Concert de La Compagnie des Humbles JEP 2025 Lirey

Concert de La Compagnie des Humbles JEP 2025 Lirey dimanche 21 septembre 2025.

Concert de La Compagnie des Humbles JEP 2025

Eglise Annonciation de Lirey Lirey Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Au programme, Troyes et l’Europe musicale à l’époque baroque



Œuvres de:

> Pierre BOUTEILLER (Troyes 1655-1717),

> Louis-Joseph MARCHAND (Troyes 1690-1774)

> Johann-Christoph et Johann-Michael BACH, Claudio MONTEVERDI



Ensemble vocal La Compagnie des Humbles

Flore Seube, viole de gambe

Stefano Intrieri, orgue



Entrée libre .

Eglise Annonciation de Lirey Lirey 10320 Aube Grand Est

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de La Compagnie des Humbles JEP 2025 Lirey a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Troyes la Champagne