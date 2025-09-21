Concert de La Compagnie des Humbles JEP 2025 Lirey
Eglise Annonciation de Lirey Lirey Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Début : 2025-09-21 15:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Au programme, Troyes et l’Europe musicale à l’époque baroque
Œuvres de:
> Pierre BOUTEILLER (Troyes 1655-1717),
> Louis-Joseph MARCHAND (Troyes 1690-1774)
> Johann-Christoph et Johann-Michael BACH, Claudio MONTEVERDI
Ensemble vocal La Compagnie des Humbles
Flore Seube, viole de gambe
Stefano Intrieri, orgue
Entrée libre .
Eglise Annonciation de Lirey Lirey 10320 Aube Grand Est
