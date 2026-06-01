Concert de la Compagnie Frictions A Night at the Queen’s House Reuilly samedi 27 juin 2026.

Reuilly

Concert de la Compagnie Frictions A Night at the Queen’s House

Reuilly Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Frictions est une compagnie chorégraphique dont la singularité réside dans un dialogue entre gestuelles baroques et danses historiques avec une écriture chorégraphique actuelle. Les trois artistes de ce programme sont des professionnelles performant dans le monde entier.

A Night at the Queen’s House Dans l’atmosphère envoûtante de la Queen’s House à Greenwich, plongeons dans l’intimité et la rencontre de l’artiste italienne Artemisia Gentileschi (1593-1656) avec la reine Henriette-Marie (1609-1669). Afin de venir en aide à son père Orazio, Artemisia entreprend un long voyage pour Londres en 1638. Elle tisse des liens profonds avec la reine Henriette-Marie, protectrice des arts. Imaginons en musique, danse et poésie un dialogue vibrant entre ces deux femmes singulières au cours d’une nuit chargée de mystère et de magie.

Ayumi Nakagawa clavecin et conception musicale

Gabrielle Rubio théorbe, archiluth

Maya Kawatake Pinon danse, chorégraphie 15 .

Reuilly 36260 Indre Centre-Val de Loire +33 6 37 15 71 82 communication@jartscom.fr

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English :

Concert by La Quinta Pars in the Eglise de Reuilly: European Renaissance repertoire with Morgan Marquié (lute and direction), Virginie Botty (recorder), André Costa (violin), Haruna Nakaie (viola da gamba) and Lucas Alvarado (viola da gamba).

L’événement Concert de la Compagnie Frictions A Night at the Queen’s House Reuilly a été mis à jour le 2026-06-08 par BERRY