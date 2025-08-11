Concert de la Cour de l’île Bia Ferreira La Cour de l’Ile Martigues

Concert de la Cour de l’île Bia Ferreira

Lundi 11 août 2025 de 21h à 22h30. La Cour de l’Ile 1, quai Lucien Toulmond Martigues Bouches-du-Rhône

Fadas de musique ? De Musique brésilienne ? Les fadas du Monde vous invitent au concert de Bia Ferreira. En plein air dans la Cour de l’île. Gratuit.

Chanteuse, autrice-compositrice, militante antiraciste et grande défenseuse de la communauté LGBTQIA+ dans le monde, l’artiste brésilienne Bia Ferreira définit sa musique comme de la MMP (música de mulher preta), comprenez de la musique de femme noire .

Ses chansons se promènent entre rythme R&B, ballades soul, afrobeat, groove reggae ou padogão bahianais pour servir un rap conscient et un flow tranchant.



Ses morceaux parlent du corps, du racisme, de l’homophobie, de la lutte pour les droits des femme et d’amour. Bia Ferreira a été révélée au public en 2017 avec le titre Cota Não É Esmola qui met en évidence l’importance du système de quotas pour l’accès de la population noire à l’université.

Le titre enregistre alors plusieurs millions de vues et d’écoute jusqu’à devenir une étape obligatoire pour l’examen d’entrée à l’université de Brasilia.



Avec deux albums en poche, une nomination au Woman in Music Awards 2018 et une prestation plus que remarquée au WOMEX de Lisbonne en 2022, la native de Carangola joue aujourd’hui partout, du Brésil à l’Europe. Et voit un de ses rêves prendre forme que sa musique, avec des textes chanter en portugais, puisse être entendu et comprise par des gens du monde entier. .

La Cour de l’Ile 1, quai Lucien Toulmond Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Music fans? Brazilian music? Les fadas du Monde invite you to a concert by Bia Ferreira. Outdoors in the Cour de l’île. Free admission.

German :

Sind Sie verrückt nach Musik? Von brasilianischer Musik? Les fadas du Monde laden Sie zum Konzert von Bia Ferreira ein. Unter freiem Himmel im Cour de l’île. Kostenlos.

Italiano :

Appassionati di musica? Della musica brasiliana? Les fadas du Monde vi invitano al concerto di Bia Ferreira. All’aperto nella Cour de l’île. Ingresso libero.

Espanol :

¿Aficionados a la música? ¿Música brasileña? Les fadas du Monde les invitan a un concierto de Bia Ferreira. Al aire libre en el Cour de l’île. Entrada gratuita.

