Concert de la Cour de l'île Gang Jah Mind La Cour de l'Ile Martigues lundi 25 août 2025.

Lundi 25 août 2025 de 21h à 22h30. La Cour de l'Ile 1, quai Lucien Toulmond Martigues Bouches-du-Rhône

Fadas de musique ? De musique Reggae ? Les fadas du Monde vous invitent au concert de Gang Jah Mind. En plein air dans la Cour de l’île. Gratuit.

Gang Jah Mind c’est le multiculturalisme, la diversité sociale, la quête d’égalité et un esprit de rébellion et d’indépendance. Le groupe possède une identité unique.

Il porte son caractère profondément subversif dans sa musique mais aussi dans les symboles qu’il entraine parfois involontairement dans son sillage.



Avec cette nouvelle formation et aujourd’hui en pleine maturité artistique, le groupe prend une nouvelle dimension et veut partager sa vision du monde, qui en a grand besoin ! S’il ne fallait retenir qu’une chose de cette formation marseillaise, c’est l’émotion qu’elle sait susciter sur son public autant que sa profonde sincérité.

Gang Jah Mind est un groupe qui a son propre style, reconnaissable dès les premières mesures, ce qui n’est, au final, pas si courant. .

La Cour de l’Ile 1, quai Lucien Toulmond Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Mad about music? Reggae music? Les fadas du Monde invite you to a concert by Gang Jah Mind. Outdoors in the Cour de l’île. Free admission.

German :

Sind Sie verrückt nach Musik? Wie wäre es mit Reggae-Musik? Les fadas du Monde laden Sie zum Konzert von Gang Jah Mind ein. Unter freiem Himmel im Cour de l’île. Kostenlos.

Italiano :

Siete appassionati di musica? La musica reggae? Les fadas du Monde vi invitano al concerto dei Gang Jah Mind. All’aperto nella Cour de l’île. Ingresso libero.

Espanol :

¿Aficionados a la música? ¿Música reggae? Les fadas du Monde les invitan a un concierto de Gang Jah Mind. Al aire libre en el Cour de l’île. Entrada gratuita.

