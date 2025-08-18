Concert de la Cour de l’île King Krab La Cour de l’Ile Martigues

Concert de la Cour de l’île King Krab La Cour de l’Ile Martigues lundi 18 août 2025.

Concert de la Cour de l’île King Krab

Lundi 18 août 2025 de 21h à 22h30. La Cour de l’Ile 1, quai Lucien Toulmond Martigues Bouches-du-Rhône

Fadas de musique ? De musique Retro funk et Groove ? Les fadas du Monde vous invitent au concert de King Krab. En plein air dans la Cour de l’île. Gratuit.

Milléniaux aux références de boomers et à l’humour Gen Z, les deux frères Derrez tiennent le groove en héritage.

S’inspirant des délicieuses références popculture des années 80/90, utopique âge d’or que l’on peut réinventer à souhait ce 2e album (Tomorrow can wait, oct. 2024) apporte son plein de groove. Au fil des tracks, on retrouve une galerie de personnages et moments légers, heureux, romantico-kitch , d’autres plus intimes et introspectifs.

De quoi imager en musique les passages de vie que l’on traverse tous et toutes.



C’est dans cet esprit Nostalgia never felt so good que KING KRAB, associe le charme d’un son rétro à une pop contemporaine comme bases de ce nouveau disque. 10 titres d’une pop ronde, proche de la new wave associée à une ambiance rétro-funk et relevée par des choeurs énergiques.

Et si pour les plus jeunes d’entre nous cet album délicat, léché, sonnera plutôt actuel, les autres se plairont à plonger dans une époque où la Game Boy régnait en maître du cool. .

La Cour de l’Ile 1, quai Lucien Toulmond Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Mad about music? Retro funk and groove? Les fadas du Monde invite you to a concert by King Krab. Outdoors in the Cour de l’île. Free admission.

German :

Sind Sie verrückt nach Musik? Von Retro-Funk und Groove-Musik? Die Fadas du Monde laden Sie zum Konzert von King Krab ein. Unter freiem Himmel im Cour de l’île. Kostenlos.

Italiano :

Pazzi per la musica? Il funk e il groove retrò? Les fadas du Monde vi invitano al concerto dei King Krab. All’aperto nella Cour de l’île. Ingresso libero.

Espanol :

¿Loco por la música? ¿Funk y groove retro? Les fadas du Monde te invitan a un concierto de King Krab. Al aire libre en el Cour de l’île. Entrada gratuita.

