Fouday

Concert de la Fanfare de Fouday

68 chemin du Trouchy Fouday Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-30 15:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Les musiciens de la fanfare de Fouday vous feront partager un moment de convivialité. .

68 chemin du Trouchy Fouday 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 14 21 86 02 olivier.leboube@vinci-construction.fr

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English :

L’événement Concert de la Fanfare de Fouday Fouday a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche