Concert de la Fanfare de Fouday Fouday
Concert de la Fanfare de Fouday Fouday samedi 30 mai 2026.
Fouday
Concert de la Fanfare de Fouday
68 chemin du Trouchy Fouday Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-30 15:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
Les musiciens de la fanfare de Fouday vous feront partager un moment de convivialité. .
68 chemin du Trouchy Fouday 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 14 21 86 02 olivier.leboube@vinci-construction.fr
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English :
L’événement Concert de la Fanfare de Fouday Fouday a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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