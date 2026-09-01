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AGENDA · Douarnenez

Concert de la fanfare Ōazin rue Eugène-Kérivel Douarnenez

dimanche 27 septembre 2026 · rue Eugène-Kérivel · Douarnenez

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
23:00:00
Lieu
rue Eugène-Kérivel
Adresse
Autour et sur la place des Halles
Ville
29100 Douarnenez
Département
Finistère
Tarif

Douarnenez

Concert de la fanfare Ōazin

rue Eugène-Kérivel Autour et sur la place des Halles Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 23:00:00
fin : 2026-09-26 00:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Fanfare groove et festive menée par la saxophoniste Jeanne Michard.   .

rue Eugène-Kérivel Autour et sur la place des Halles Douarnenez 29100 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Concert de la fanfare Ōazin Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-02 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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