Concert de la fanfare Ōazin rue Eugène-Kérivel Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Concert de la fanfare Ōazin

rue Eugène-Kérivel Autour et sur la place des Halles Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 23:00:00

fin : 2026-09-26 00:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Fanfare groove et festive menée par la saxophoniste Jeanne Michard. .

rue Eugène-Kérivel Autour et sur la place des Halles Douarnenez 29100 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de la fanfare Ōazin Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-02 par OT PAYS DE DOUARNENEZ