AGENDA · Douarnenez
Concert de la fanfare Ōazin rue Eugène-Kérivel Douarnenez
dimanche 27 septembre 2026 · rue Eugène-Kérivel · Douarnenez
Informations pratiques
Douarnenez
Concert de la fanfare Ōazin
rue Eugène-Kérivel Autour et sur la place des Halles Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 23:00:00
fin : 2026-09-26 00:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Fanfare groove et festive menée par la saxophoniste Jeanne Michard. .
rue Eugène-Kérivel Autour et sur la place des Halles Douarnenez 29100 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Concert de la fanfare Ōazin Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-02 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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