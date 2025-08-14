Concert de la Fanfare Olaïtan (Bénin) Camping de L’Eau Mère Sauxillanges

Concert de la Fanfare Olaïtan (Bénin) Camping de L’Eau Mère Sauxillanges jeudi 14 août 2025.

Concert de la Fanfare Olaïtan (Bénin) Jeudi 14 août, 20h00 Camping de L’Eau Mère Puy-de-Dôme

Participation gratuite. Nombre de place illimité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-14T20:00:00 – 2025-08-14T23:00:00

Fin : 2025-08-14T20:00:00 – 2025-08-14T23:00:00

En concert à la Guinguette Folle Allier, située à l’entrée du Camping de L’Eau Mère, la Fanfare Olaïtan est composée de SEPT « sorciers vodoun » modernes. Elle propose une étonnante fusion entre percussions tradittionnelles et jazz cuivré (héritage de la musique tradtionnelle à vocation festive et la musique contemporaine avec un style très jazzy dans l’arrangement des cuivres) avec un répertoire très varié tant par le style que par le contenu.

Alors, ça bouge, ça bouge sans jamais s’arêter avec des prestations scéniques et déambulatoires très toniques et multicolores. Et à l’image du nom qui signifie « Jamais la source ne tarit », Olaïtan Africa Brass Band est bien résolue à faire sautiller les sons de sa musique épicée de vos tympans à vos pieds.

Camping de L’Eau Mère Chemin des Prairies, 63490 sauxillanges Sauxillanges 63490 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0663649854 https://www.camping-leaumere.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61558856437727;https://www.instagram.com/campingleaumere?igsh=MW5tY3NmdWp2dDN5Mg%3D%3D Sophie & Vincent vous proposent des séjours adaptés en pleine nature, entre Livradois-Forez et Monts du Sancy.

Le camping est situé dans un parc arboré, le long de la rivière Eau Mère, sur la zone de Loisirs des Prairies, tennis, étangs de pêche, aire de jeux et piscine municipale en accès libre (juillet et août), idéalement situé à 10 mn à pied -5 mn en vélo- des commerces, restaurants et marché de Sauxillanges.

Nous vous accueillons dans des chalets équipés, des tentes lodges, des cabanes, une tente caïdale et des hébergements insolites, avec votre caravane ou camping-car… et bien sûr avec votre matériel de camping sur les emplacements ombragés. Un accueil adapté aux randonneurs, cyclistes, cavaliers, pêcheurs et motards est prévu.

Pour vos besoins et événements de groupes, nous vous proposons un espace dédié et une formule adaptée.

Vous trouverez aussi sur place la Guinguette Folle Allier, bar et petite restauration, avec produits locaux et petit service d’épicerie. Chaque jeudi soir de la saison estivale vous seront proposés concert, cinéma ou théâtre.

En concert à la Guinguette Folle Allier, située à l’entrée du Camping de L’Eau Mère, la Fanfare Olaïtan est composée de SEPT « sorciers vodoun » modernes. Elle propose une étonnante fusion entre et de …

©Camping de L’Eau Mère