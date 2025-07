Concert de la fanfare Zigomaclik Sous le Tilleul Saint-Martin-en-Vercors

Concert de la fanfare Zigomaclik

Sous le Tilleul Place du Tilleul Saint-Martin-en-Vercors Drôme

Début : Samedi 2025-08-02 18:00:00

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Pendant le pot d’accueil, venez assister à un concert de la fanfare Zigomaclik la fanfare bonne à rien, prête à tout !

Sous le Tilleul Place du Tilleul Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetesdestmartin@gmail.com

English :

During the welcome drink, come and enjoy a concert by the Zigomaclik brass band: the good-for-nothing brass band, ready for anything!

German :

Während des Begrüßungsgetränks erleben Sie ein Konzert der Blaskapelle Zigomaclik: die Blaskapelle, die zu nichts gut ist und zu allem bereit ist!

Italiano :

Durante l’aperitivo di benvenuto, venite a godervi il concerto della Zigomaclik brass band: la banda dei buoni a nulla, pronta a tutto!

Espanol :

Durante la copa de bienvenida, venga a disfrutar de un concierto de la banda de música Zigomaclik: ¡la banda de música buena para nada, dispuesta a todo!

