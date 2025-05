CONCERT DE LA FEDERACIO CORS DE CLAVE CATALUNYA NORD – Arles-sur-Tech, 24 mai 2025 18:00, Arles-sur-Tech.

Pyrénées-Orientales

CONCERT DE LA FEDERACIO CORS DE CLAVE CATALUNYA NORD Place Joseph Monin Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Début : 2025-05-24 18:00:00

fin : 2025-05-24 20:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Dans le cadre des chapitres d’Arles : La fédération des Cors de Clavé Catalunya Nord

Com un ocell dins del fullam :

Un spectacle Musical pour quatre voix créé par Chantal Joubert, Francesc Bitlloch, Martine Auzeville.

Mise en musique théâtralisée des poèmes de Jordi Père Cerda

à 18h00 à la Salle des Fêtes

Entrée 10€

Place Joseph Monin

Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66

English :

As part of the Arles chapters: La fédération des Cors de Clavé Catalunya Nord

Com un ocell dins del fullam

A musical show for four voices created by Chantal Joubert, Francesc Bitlloch, Martine Auzeville.

Theatrical musical setting of poems by Jordi Père Cerda

6:00 pm at the Salle des Fêtes

Admission 10?

German :

Im Rahmen der Kapitel von Arles: Die Föderation der Cors de Clavé Catalunya Nord

Com un ocell dins del fullam

Ein Musical für vier Stimmen, kreiert von Chantal Joubert, Francesc Bitlloch, Martine Auzeville.

Theatralische Vertonung von Gedichten von Jordi Père Cerda

um 18.00 Uhr in der Salle des Fêtes

Eintritt 10?

Italiano :

Nell’ambito dei Capitoli di Arles: La fédération des Cors de Clavé Catalunya Nord

Com un ocell dins del fullam

Spettacolo musicale a quattro voci creato da Chantal Joubert, Francesc Bitlloch e Martine Auzeville.

Sceneggiatura musicale teatrale di poesie di Jordi Père Cerda

alle 18.00 nella Salle des Fêtes

Ingresso 10?

Espanol :

En el marco de los Capítulos de Arles: La fédération des Cors de Clavé Catalunya Nord

Com un ocell dins del fullam

Espectáculo musical a cuatro voces creado por Chantal Joubert, Francesc Bitlloch y Martine Auzeville.

Puesta en escena musical teatral de poemas de Jordi Père Cerda

a las 18:00 h en la Salle des Fêtes

Entrada 10?

L’événement CONCERT DE LA FEDERACIO CORS DE CLAVE CATALUNYA NORD Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2025-05-21 par BIT DE ARLES SUR TECH