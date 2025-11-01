Concert de la Fête de la Châtaigne Éguzon-Chantôme

Concert de la Fête de la Châtaigne

Place de la République Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-11-01 18:00:00

fin : 2025-11-01 19:30:00

2025-11-01

Ne manquez pas le traditionnel concert de la Châtaigne dans l’église d’Éguzon.

Ensemble vocal Cacimbo Quatre chanteuses qui évoquent l’âme des peuples des 5 continents dans un périple aussi léger que l’air, dynamique et gai.

Elles intègrent un instrument peu connu, le Cristal Baschet, qui génère des sonorités nouvelles et se mêlent particulièrement bien aux voix dans une atmosphère unique.

Place de la République Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 69 tourisme@cc-valleedelacreuse.fr

English :

Don’t miss the traditional Châtaigne concert in Éguzon church.

German :

Verpassen Sie nicht das traditionelle Kastanienkonzert in der Kirche von Éguzon.

Italiano :

Da non perdere il tradizionale concerto di Châtaigne nella chiesa di Éguzon.

Espanol :

No se pierda el tradicional concierto de Châtaigne en la iglesia de Éguzon.

