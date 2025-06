Concert de la Fête de la Musique – Seuilly 20 juin 2025 07:00

Indre-et-Loire

Concert de la Fête de la Musique 2 Route du Bois du Bourg Seuilly Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-20

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Concert de Jarafro Band à l’occasion de la Fête de la Musique au Café Associatif, sur des notes afro-pop.

Concert de Jarafro Band à l’occasion de la Fête de la Musique au Café Associatif, sur des notes afro-pop. .

2 Route du Bois du Bourg

Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 41 21 13 23

English :

Concert by Jarafro Band to celebrate the Fête de la Musique at the Café Associatif, featuring Afro-pop.

German :

Konzert der Jarafro Band anlässlich der Fête de la Musique im Café Associatif mit Afro-Pop-Noten.

Italiano :

Concerto della Jarafro Band per celebrare la Fête de la Musique al Café Associatif, con musica afro-pop.

Espanol :

Concierto de Jarafro Band para celebrar la Fiesta de la Música en el Café Associatif, con música afro-pop.

L’événement Concert de la Fête de la Musique Seuilly a été mis à jour le 2025-06-14 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme