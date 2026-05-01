Marange-Silvange

Concert de la fête des mères

4 rue Auguste Migette Marange-Silvange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Comme chaque année, l’Harmonie La Renaissance, sous la direction d’Arnaud Dauber, vous convie à un concert à l’occasion de la fête des mères ! Une belle soirée à partager en famille.

Plus d’informations et programme disponibles sur ville-marange-silvange.frTout public

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4 rue Auguste Migette Marange-Silvange 57535 Moselle Grand Est +33 3 87 34 61 70

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English :

As every year, the Harmonie La Renaissance, under the direction of Arnaud Dauber, invites you to a Mother?s Day concert! A wonderful evening to share with the whole family.

Further information and program available on ville-marange-silvange.fr

L’événement Concert de la fête des mères Marange-Silvange a été mis à jour le 2026-05-21 par DESTINATION AMNEVILLE