Concert de la fête des mères Marange-Silvange
Concert de la fête des mères Marange-Silvange samedi 30 mai 2026.
Marange-Silvange
Concert de la fête des mères
4 rue Auguste Migette Marange-Silvange Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Comme chaque année, l’Harmonie La Renaissance, sous la direction d’Arnaud Dauber, vous convie à un concert à l’occasion de la fête des mères ! Une belle soirée à partager en famille.
Plus d’informations et programme disponibles sur ville-marange-silvange.frTout public
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4 rue Auguste Migette Marange-Silvange 57535 Moselle Grand Est +33 3 87 34 61 70
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English :
As every year, the Harmonie La Renaissance, under the direction of Arnaud Dauber, invites you to a Mother?s Day concert! A wonderful evening to share with the whole family.
Further information and program available on ville-marange-silvange.fr
L’événement Concert de la fête des mères Marange-Silvange a été mis à jour le 2026-05-21 par DESTINATION AMNEVILLE