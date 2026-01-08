Concert de la Fête du Mimosa Saint-Trojan-les-Bains

Concert de la Fête du Mimosa

Eglise de Saint-Trojan Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 21:30:00

2026-02-13

La Philharmonique Oléronaise ouvre en musique la Fête du Mimosa, avec enthousiasme et bonne humeur !

+33 6 85 03 14 86 philharmonie.oleronaise@gmail.com

English : Mimosa Festival Concert

The Philharmonique Oléronaise opens the Mimosa Festival with music, enthusiasm and good humour!

