Concert de la Fête du Mimosa Saint-Trojan-les-Bains
Concert de la Fête du Mimosa Saint-Trojan-les-Bains vendredi 13 février 2026.
Concert de la Fête du Mimosa
Eglise de Saint-Trojan Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif :
Date :
Début : 2026-02-13 20:00:00
fin : 2026-02-13 21:30:00
Date(s) :
2026-02-13
La Philharmonique Oléronaise ouvre en musique la Fête du Mimosa, avec enthousiasme et bonne humeur !
Eglise de Saint-Trojan Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 03 14 86 philharmonie.oleronaise@gmail.com
English : Mimosa Festival Concert
The Philharmonique Oléronaise opens the Mimosa Festival with music, enthusiasm and good humour!
