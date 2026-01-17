Concert de la Filière Vocale INJA-Louis Braille Paris

Programmation et ouverture des réservations obligatoires à venir !

Sous la direction d’Asta Lemiesle, les élèves de la filière vocale du conservatoire Erik Satie, vous invitent au concert, dans la salle André Marchal de L’INJA-Louis Braille, le jeudi 12 février à 18h30 !

Le jeudi 12 février 2026

de 18h30 à 19h40

gratuit Tout public.

INJA-Louis Braille 56 boulevard des Invalides 75007 Paris

dac-cma7communication@paris.fr



