Concert de la fondation Gautier Capuçon Église Saint Fiacre Villers-lès-Nancy

Concert de la fondation Gautier Capuçon Église Saint Fiacre Villers-lès-Nancy dimanche 21 septembre 2025.

Concert de la fondation Gautier Capuçon Dimanche 21 septembre, 17h00 Église Saint Fiacre Meurthe-et-Moselle

Église Saint-Fiacre, 4 rue du haut de la Taye. Tarif unique 15 € | Paiement uniquement en chèque et espèces.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’église Saint-Fiacre, avec ses vitraux et ses peintures, est aujourd’hui un site incontournable, reflétant l’art religieux des XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles.

À l’occasion d’un concert d’exception mettant à l’honneur trois jeunes lauréats de la fondation Gautier Capuçon, (re)découvrez ce lieu et le grand répertoire romantique.

Elias Moncado, au violon, Michael Song, au violoncelle, et Mirabelle Kajenjeri, au piano, interpréteront le Trio n°1 en ré mineur, op. 49, de Félix Mendelssohn, puis le Trio n°1 en si majeur, op. 8, de Johannes Brahms.

Vous pouvez retrouver notre programme ici

Église Saint Fiacre 4 rue du Haut de la Taye, 54600 Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « culture@villerslesnancy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.83.92.32.40 »}] [{« link »: « https://www.villerslesnancy.fr/agenda/evenement/journees-europeennes-du-patrimoine-2024 »}] Le curé fondateur de cette église est Joseph Simonin, né le 10 août 1798 à Drouville. Neveu de l’abbé Michel, il fut curé de la paroisse des Trois-Maisons de 1831 à 1858. Il finança la construction de l’église Saint-Fiacre pour un tiers. Décédé en 1858, il est inhumé à l’entrée du chœur.

L’église Saint-Fiacre a été conçue par l’architecte Prosper Morey et inaugurée en 1855. Elle remplace l’ancienne église du faubourg des Trois-Maisons et du village de Boudonville, édifiée en 1721.

L’église Saint-Fiacre, avec ses vitraux et ses peintures, est aujourd’hui un site incontournable, reflétant l’art religieux des XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles.

© Commune de Villers-lès-Nancy