Concert de la Fondation Rocamadour Troyes

Concert de la Fondation Rocamadour

Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul Troyes Aube

Gratuit

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05 21:45:00

2025-12-05

Venez assister à un évènement exceptionnel dans un lieu emblématique du territoire, et soutenir le projet d’envergure de restauration d’un des seuls orgues du XVIIIème siècle conservé dans son état d’origine.



Contribuez directement au projet en faisant un don sur le site de la Fondation du patrimoine. .

Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 26 97 81 72 mathilde.servaes@fondation-patrimoine.org

