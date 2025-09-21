Concert de la formation des harpistes TARANIS Grand Temple de Castres Castres

Concert de la formation des harpistes TARANIS Grand Temple de Castres Castres dimanche 21 septembre 2025.

Concert de la formation des harpistes TARANIS Dimanche 21 septembre, 16h00 Grand Temple de Castres Tarn

Gratuit. Participation libre bienvenue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Concert de harpes – Taranis, l’eau dans tous ses états

Offert par l’EPU Centre Tarn, l’ensemble de harpistes Taranis vous propose un concert enchanteur autour du thème régional de l’eau.

À travers un programme poétique et évocateur, laissez-vous emporter par des mélodies qui symbolisent l’eau dans tous ses états.

Renseignements : 09 65 04 64 11

Grand Temple de Castres 2 rue du Consulat 81100 Castres Castres 81100 Saint-Jean Tarn Occitanie 0965046411

Concert de harpes – Taranis, l’eau dans tous ses états

© Affiche TARANIS et EPU Centre Tarn