CONCERT DE LA FRATERNITÉ PLACE LEON-JEAN GREGORY Saint-Paul-de-Fenouillet

PLACE LEON-JEAN GREGORY 1 RUE LEO LAGRANGE Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-14 18:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Concert de la Fraternité par l’amitié inter-religieuse du Roussillon à la salle Claude Nougaro.
PLACE LEON-JEAN GREGORY 1 RUE LEO LAGRANGE Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 07 57
English :
Concert de la Fraternité par l’amitié inter-religieuse du Roussillon at Salle Claude Nougaro.
German :
Konzert der Fraternité durch die interreligiöse Freundschaft des Roussillon im Saal Claude Nougaro.
Italiano :
Concerto della Fraternité par l’amitié inter-religieuse du Roussillon alla Salle Claude Nougaro.
Espanol :
Concierto de la Fraternité par l’amitié inter-religieuse du Roussillon en la Salle Claude Nougaro.
