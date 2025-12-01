CONCERT DE LA FRATERNITÉ PLACE LEON-JEAN GREGORY Saint-Paul-de-Fenouillet

CONCERT DE LA FRATERNITÉ

CONCERT DE LA FRATERNITÉ PLACE LEON-JEAN GREGORY Saint-Paul-de-Fenouillet dimanche 14 décembre 2025.

CONCERT DE LA FRATERNITÉ

PLACE LEON-JEAN GREGORY 1 RUE LEO LAGRANGE Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 18:00:00
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Concert de la Fraternité par l’amitié inter-religieuse du Roussillon à la salle Claude Nougaro.
  .

PLACE LEON-JEAN GREGORY 1 RUE LEO LAGRANGE Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 07 57 

English :

Concert de la Fraternité par l’amitié inter-religieuse du Roussillon at Salle Claude Nougaro.

German :

Konzert der Fraternité durch die interreligiöse Freundschaft des Roussillon im Saal Claude Nougaro.

Italiano :

Concerto della Fraternité par l’amitié inter-religieuse du Roussillon alla Salle Claude Nougaro.

Espanol :

Concierto de la Fraternité par l’amitié inter-religieuse du Roussillon en la Salle Claude Nougaro.

L’événement CONCERT DE LA FRATERNITÉ Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2025-09-25 par OTI FENOUILLEDES