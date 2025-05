CONCERT DE LA FRATERNITE – Toulouges, 18 mai 2025 16:00, Toulouges.

Pyrénées-Orientales

CONCERT DE LA FRATERNITE 1 Avenue Lavoisier Toulouges Pyrénées-Orientales

Début : 2025-05-18 16:00:00

fin : 2025-05-18

2025-05-18

Par l’amitié interreligieuse afin de promouvoir la Paix, en clôture de la Pau I Treva.

1 Avenue Lavoisier

Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 54 10

English :

Through interfaith friendship to promote Peace, closing the Pau I Treva.

German :

Durch interreligiöse Freundschaft, um den Frieden zu fördern, als Abschluss des Pau I Treva.

Italiano :

Attraverso l’amicizia interreligiosa per promuovere la pace, a chiusura del Pau I Treva.

Espanol :

A través de la amistad interconfesional para promover la paz, en la clausura del Pau I Treva.

