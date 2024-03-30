Concert de la Gitano Family Hôtel Voltaire Arles
Concert de la Gitano Family Hôtel Voltaire Arles samedi 30 mars 2024.
Concert de la Gitano Family
Samedi 13 septembre 2025 de 21h30 à 22h45. Hôtel Voltaire 1 place Voltaire Arles Bouches-du-Rhône
Début : 2024-03-30 20:00:00
fin : 2024-03-30
2024-03-30 2024-03-31 2024-04-01 2025-09-13
La Gitano Family en concert durant la Feria du Riz !
Musique Latino-Gipsy et Danses
– chants
– danses
– concert .
Hôtel Voltaire 1 place Voltaire Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20
English :
The Gitano Family in concert at the Feria du Riz!
German :
Die Gitano Family tritt während der Feria du Riz auf!
Italiano :
La Famiglia Gitano in concerto alla Feria du Riz!
Espanol :
¡La Familia Gitano en concierto en la Feria del Riz!
