CONCERT DE LA GRILLON DUO Colombières-sur-Orb

CONCERT DE LA GRILLON DUO Colombières-sur-Orb samedi 27 septembre 2025.

CONCERT DE LA GRILLON DUO

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Initiez-vous à la linogravure à L’Arbre à Palabres ! Le 27 septembre, venez découvrir cette technique d’impression artisanale et créer votre propre motif. Un atelier créatif et accessible à tous, dans une ambiance chaleureuse et inspirante.

Petite restauration sur place

L’Arbre à Palabres vous propose un atelier de linogravure, une technique d’impression artisanale qui allie précision, créativité et plaisir du geste. Guidés par un intervenant passionné, vous apprendrez à graver votre motif dans du linoléum, à encrer et à imprimer sur papier. Que vous soyez débutant ou déjà curieux des arts graphiques, cet atelier est une belle occasion de découvrir un savoir-faire accessible et gratifiant. Dans le cadre chaleureux de la librairie-café, entre livres et convivialité, laissez libre cours à votre imagination et repartez avec votre création originale. Matériel fourni, places limitées, réservation conseillée. Une parenthèse artistique à ne pas manquer à Colombières-sur-Orb !

Petite restauration sur place .

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 4 48 26 00 85 bonjour@librairielarbreapalabres.fr

English :

Initiate yourself to linocut at L?Arbre à Palabres! On September 27, come and discover this traditional printing technique and create your own design. A creative workshop open to all, in a warm and inspiring atmosphere.

Light refreshments on site

German :

Lernen Sie im L’Arbre à Palabres den Linolschnitt kennen! Am 27. September können Sie diese handwerkliche Drucktechnik kennenlernen und Ihr eigenes Motiv entwerfen. Ein kreativer und für alle zugänglicher Workshop in einer warmen und inspirierenden Atmosphäre.

Kleine Snacks vor Ort

Italiano :

Mettetevi alla prova con la linoleografia a L’Arbre à Palabres! Il 27 settembre, venite a scoprire questa tecnica di stampa tradizionale e a creare il vostro disegno. È un laboratorio creativo aperto a tutti, in un’atmosfera calda e stimolante.

Rinfresco leggero in loco

Espanol :

Pruebe el linograbado en L’Arbre à Palabres El 27 de septiembre, venga a descubrir esta técnica de impresión tradicional y cree su propio diseño. Se trata de un taller creativo abierto a todos, en un ambiente cálido e inspirador.

Refrigerio ligero in situ

L’événement CONCERT DE LA GRILLON DUO Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC