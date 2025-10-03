Concert de la Halle Pierre et le Loup de Serge Prokofiev par Brigitte Coissard et Lionel Coulpier Montataire

Concert de la Halle Pierre et le Loup de Serge Prokofiev par Brigitte Coissard et Lionel Coulpier

32 Avenue Ambroise Croizat Montataire Oise

Gratuit

Début : 2025-10-03 18:30:00

fin : 2025-10-03 19:00:00

Pierre et le Loup a été créé à Moscou en 1936 et a été joué dans le monde entier depuis. Ce conte est considéré comme une œuvre importante dans l’histoire de la musique pour enfants et une des œuvres les plus célèbres de Prokofiev, et continue d’être populaire auprès des jeunes auditoires.

Les Interprètes Brigitte COISSARD explore avec gourmandise les répertoires les plus variés et les plus originaux classique, tango, jazzy, chanson, théâtre musical… ainsi que le conte musical, avec la complicité de son compagnon Lionel COULPIER.

Ils sont tous deux persuadés que raconter la musique, est une bien meilleure façon de l’écouter et de l’apprécier, même si vous n’êtes pas un mélomane averti.

Aussi, que vous connaissiez par cœur ce chef d’œuvre, ou que vous le découvriez, laisser vous charmer par ces deux conteurs les mots de Lionel envelopperont les notes évocatrices du piano de Brigitte…

Vendredi 3 Octobre de 18h30 à 19h

Entrée libre et gratuite

La Halle Perret, 32 avenue Ambroise Croizat 60160 Montataire 0 .

