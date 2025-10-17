Concert de la Java des Gaspards Salle de spectacle Magnac-Laval

Concert de la Java des Gaspards

Salle de spectacle Place de la République Magnac-Laval Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Dans le cadre de la quinzaine d’animations du Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. La Java des Gaspards fête ses trente ans d’existence, de mélodies et de cocasseries en tout genres. De la bonne humeur, des tubes, des raretés et même quelques morceaux gratinés. Sur inscription. .

Salle de spectacle Place de la République Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 04 00 13

