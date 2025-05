Concert de la ligérienne Musique – salle municipale Bas-en-Basset, 17 mai 2025 20:30, Bas-en-Basset.

Haute-Loire

Concert de la ligérienne Musique salle municipale jardin public Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : 2025-05-17 20:30:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Venez découvrir ou redécouvrir les musiciens de la Ligérienne Musique et l’harmonie de Ste Sigolène pour leur concert de printemps

.

salle municipale jardin public

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

Come and discover or rediscover the musicians of Ligérienne Musique and the Ste Sigolène wind band for their spring concert

German :

Entdecken oder wiederentdecken Sie die Musiker der Ligérienne Musique und die Harmonie von Ste Sigolène bei ihrem Frühlingskonzert

Italiano :

Venite a scoprire o riscoprire i musicisti della Ligérienne Musique e la banda di fiati di Ste Sigolène per il loro concerto di primavera

Espanol :

Venga a descubrir o redescubrir a los músicos de Ligérienne Musique y a la banda de viento de Ste Sigolène en su concierto de primavera

