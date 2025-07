Concert de La Ligue des Objets à La Carderie Saint Géry-Vers

Concert de La Ligue des Objets à La Carderie Saint Géry-Vers dimanche 13 juillet 2025.

Concert de La Ligue des Objets à La Carderie

La Carderie Saint Géry-Vers Lot

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 17:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

L’association Méandre organise un concert du collectif toulousain « La Ligue des Objets » de la Pop kaléidoscopique surréaliste.

« Dans un monde saturé de sons formatés, La Ligue des Objets frappe par sa liberté farouche et sa créativité débridée … le collectif toulousain cultive un art singulier, à mi-chemin entre la musique expérimentale et le théâtre d’objets … inventivité brute qui déjouent nos attentes où le jazz se fait pop, où le jazz se fait fun …Une Ligue du détournement qui opère dans les marges du sonore et défend la liberté de création et d’hybridation. Un vrai plaisir pour les oreilles curieuses ». Par Julien

Extrait article l’Opus

Avec :

– Sam Brault (Jokari, Bretch, …) chant et clavier

– Marion Josserand (Jokari, Cour de récré, …) violon et guitare

– Andy Lévêque (Mister Bishop, Èch, …) composition, saxophone alto, percussions

– Florian Nastorg (No noise No réduction, Piak, …) sax baryton

– Jean-Pierre Vivent (Elephant, la Talvera, …) batterie-percussions

L’événement à lieu à La Carderie un ancien moulin industriel du XVIIIe siècle, aujourd’hui un lieu caché le long du Vers, qui ouvre ses portes pour offrir son cadre bucolique et pittoresque.

Au programme baignade et détente, concert, petite restauration.

– Ouverture des portes dès 17h pour profiter de ce lieu magique, balade, détente et baignade dans le Vers.

– Début concert 20h.

Buvette et petite restauration sur place dans la limite des stocks disponibles.

Pas de carte bancaire.

Accès :

– À pied depuis le village de Vers en remontant le ruisseau sur le GR 46, compter 20 min de marche.

– En véhicule par la RD 653 en direction de Figeac, prendre le petit pont sur la droite, 800m après la sortie de village. 7 .

La Carderie Saint Géry-Vers 46090 Lot Occitanie meandreasso@gmail.com

English :

The Méandre association is organizing a concert by the Toulouse collective « La Ligue des Objets »: surrealist kaleidoscopic pop.

« In a world saturated with formatted sounds, La Ligue des Objets strikes with its fierce freedom and unbridled creativity … the Toulouse collective cultivates a singular art, halfway between experimental music and object theater … raw inventiveness that thwarts our expectations, where jazz becomes pop, where jazz becomes fun … A Ligue du détournement that operates in the margins of sound and defends the freedom of creation and hybridization. A real pleasure for curious ears ». By Julien

Excerpt from Opus article

Featuring:

– Sam Brault (Jokari, Bretch, …): vocals and keyboard

– Marion Josserand (Jokari, Cour de récré, …): violin and guitar

– Andy Lévêque (Mister Bishop, Èch, …): composition, alto saxophone, percussion

– Florian Nastorg (No noise No reduction, Piak, …): baritone saxophone

– Jean-Pierre Vivent (Elephant, la Talvera, …): drums/percussion

The event takes place at La Carderie: a former 18th-century industrial mill, now a hidden spot along the Vers river, which opens its doors to offer its bucolic and picturesque setting.

German :

Der Verein Méandre organisiert ein Konzert des Toulouser Kollektivs « La Ligue des Objets »: surrealistischer Kaleidoskop-Pop.

« In einer von formatierten Klängen übersättigten Welt beeindruckt La Ligue des Objets durch ihre wilde Freiheit und ihre ungezügelte Kreativität … das Kollektiv aus Toulouse pflegt eine einzigartige Kunst, die zwischen experimenteller Musik und Objekttheater angesiedelt ist … roher Erfindungsreichtum, der unsere Erwartungen unterläuft, wo der Jazz zum Pop wird, wo der Jazz zum Spaß wird … Eine Liga der Entwendung, die an den Rändern des Klangs operiert und die Freiheit der Kreation und der Hybridisierung verteidigt. Ein wahres Vergnügen für neugierige Ohren ». Von Julien

Auszug aus dem Opus-Artikel

Mit:

– Sam Brault (Jokari, Bretch, …): Gesang und Keyboard

– Marion Josserand (Jokari, Cour de récré, …): Violine und Gitarre

– Andy Lévêque (Mister Bishop, Èch, …): Komposition, Altsaxophon, Perkussion

– Florian Nastorg (No noise No réduction, Piak, …): Baritonsax

– Jean-Pierre Vivent (Elephant, la Talvera, …): Schlagzeug-Percussion

Die Veranstaltung findet in La Carderie statt: eine ehemalige Industriemühle aus dem 18. Jahrhundert, heute ein versteckter Ort entlang des Vers, der seine Türen öffnet, um seinen bukolischen und malerischen Rahmen anzubieten.

Italiano :

L’associazione Méandre organizza un concerto del collettivo di Tolosa « La Ligue des Objets »: pop caleidoscopico surrealista.

« In un mondo saturo di suoni formattati, La Ligue des Objets colpisce con la sua feroce libertà e la sua sfrenata creatività… il collettivo di Tolosa coltiva un’arte singolare, a metà strada tra la musica sperimentale e il teatro degli oggetti… un’inventiva cruda che smentisce le nostre aspettative, dove il jazz diventa pop, dove il jazz diventa divertente… Una Lega di appropriazione indebita che opera ai margini del suono e difende la libertà di creazione e di ibridazione. Un vero piacere per le orecchie curiose ». Di Julien

Estratto dall’articolo di Opus

Con la partecipazione di :

– Sam Brault (Jokari, Bretch, …): voce e tastiera

– Marion Josserand (Jokari, Cour de récré, …): violino e chitarra

– Andy Lévêque (Mister Bishop, Èch, …): composizione, sassofono contralto, percussioni

– Florian Nastorg (No noise No reduction, Piak, …): sax baritono

– Jean-Pierre Vivent (Elephant, la Talvera, …): batteria e percussioni

L’evento si svolge presso La Carderie: un ex mulino industriale del XVIII secolo, ora un luogo nascosto lungo il fiume Vers, che apre le sue porte per offrire il suo ambiente bucolico e pittoresco.

Espanol :

La asociación Méandre organiza un concierto del colectivo tolosano « La Ligue des Objets »: pop caleidoscópico surrealista.

« En un mundo saturado de sonidos formateados, La Ligue des Objets golpea con su libertad feroz y su creatividad desenfrenada… el colectivo de Toulouse cultiva un arte singular, a medio camino entre la música experimental y el teatro de objetos… una inventiva cruda que frustra nuestras expectativas, donde el jazz se convierte en pop, donde el jazz se convierte en diversión… Una Liga de la apropiación indebida que opera en los márgenes del sonido y defiende la libertad de creación y de hibridación. Un auténtico placer para oídos curiosos ». Por Julien

Extracto del artículo de Opus

Con la participación de :

– Sam Brault (Jokari, Bretch, …): voz y teclado

– Marion Josserand (Jokari, Cour de récré, …): violín y guitarra

– Andy Lévêque (Mister Bishop, Èch, …): composición, saxofón alto, percusión

– Florian Nastorg (No noise No reduction, Piak, …): saxofón barítono

– Jean-Pierre Vivent (Elephant, la Talvera, …): batería y percusión

El evento tiene lugar en La Carderie: un antiguo molino industrial del siglo XVIII, hoy un lugar escondido junto al Vers, que abre sus puertas para ofrecer su bucólico y pintoresco entorno.

L’événement Concert de La Ligue des Objets à La Carderie Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Cahors Vallée du Lot