CONCERT DE LA LOGE VIVALDI VERSUS HAYDN CONCERTOS Soissons

CONCERT DE LA LOGE VIVALDI VERSUS HAYDN CONCERTOS

Parc Gouraud, 9 allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 21:30:00

2026-02-13

Un choque de titans aux sommets du baroque et du classicisme. De Venise à Vienne, les maîtres du concerto de soliste et des cordes, en une alternance de clairs-obscurs.

Entre exubérance et profondeur, alacrité de rigueur, deux univers témoignant au fil du XVIIIe siècle de l’apogée d’un style de l’essor d’une esthétique ouverte sur de nouveaux horizons.

Parc Gouraud, 9 allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

English :

A clash of titans at the pinnacle of Baroque and Classicism. From Venice to Vienna, the masters of the solo concerto and strings, in alternating chiaroscuro.

Between exuberance and depth, alacrity and rigor, two universes testifying over the 18th century to the apogee of a style and the rise of an aesthetic open to new horizons.

