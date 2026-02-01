CONCERT DE LA LOGE VIVALDI VERSUS HAYDN CONCERTOS Soissons
CONCERT DE LA LOGE VIVALDI VERSUS HAYDN CONCERTOS Soissons vendredi 13 février 2026.
CONCERT DE LA LOGE VIVALDI VERSUS HAYDN CONCERTOS
Parc Gouraud, 9 allée Claude Debussy Soissons Aisne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 20:00:00
fin : 2026-02-13 21:30:00
Date(s) :
2026-02-13
Un choque de titans aux sommets du baroque et du classicisme. De Venise à Vienne, les maîtres du concerto de soliste et des cordes, en une alternance de clairs-obscurs.
Entre exubérance et profondeur, alacrité de rigueur, deux univers témoignant au fil du XVIIIe siècle de l’apogée d’un style de l’essor d’une esthétique ouverte sur de nouveaux horizons.
Parc Gouraud, 9 allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com
English :
A clash of titans at the pinnacle of Baroque and Classicism. From Venice to Vienna, the masters of the solo concerto and strings, in alternating chiaroscuro.
Between exuberance and depth, alacrity and rigor, two universes testifying over the 18th century to the apogee of a style and the rise of an aesthetic open to new horizons.
L’événement CONCERT DE LA LOGE VIVALDI VERSUS HAYDN CONCERTOS Soissons a été mis à jour le 2026-01-14 par CA GrandSoissons