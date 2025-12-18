Concert de la Lyre aixoise Salle des fêtes de Puyricard Aix-en-Provence

Concert de la Lyre aixoise

Vendredi 30 janvier 2026 de 20h à 21h30. Salle des fêtes de Puyricard Avenue Jean Orsini Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Concert de l’orchestre d’harmonie La Lyre Aixoise. Direction: Marie Bultot

Orchestre composé de 40 musiciens avec instruments à vent et percussions.. Programme varié comprenant des musiques de film et de la pop. .

Salle des fêtes de Puyricard Avenue Jean Orsini Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 24 73 55 lyre.aixoise@gmail.com

English :

Concert by La Lyre Aixoise wind band. Conducted by Marie Bultot

