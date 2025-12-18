Concert de la Lyre aixoise Salle des fêtes de Puyricard Aix-en-Provence
Concert de la Lyre aixoise Salle des fêtes de Puyricard Aix-en-Provence vendredi 30 janvier 2026.
Concert de la Lyre aixoise
Vendredi 30 janvier 2026 de 20h à 21h30. Salle des fêtes de Puyricard Avenue Jean Orsini Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30 21:30:00
2026-01-30
Concert de l’orchestre d’harmonie La Lyre Aixoise. Direction: Marie Bultot
Orchestre composé de 40 musiciens avec instruments à vent et percussions.. Programme varié comprenant des musiques de film et de la pop. .
Salle des fêtes de Puyricard Avenue Jean Orsini Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 24 73 55 lyre.aixoise@gmail.com
English :
Concert by La Lyre Aixoise wind band. Conducted by Marie Bultot
