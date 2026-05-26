Concert de la Lyre avermoise et de l’harmonie les enfants de la Besbre rue des Soeurs Lusigny

Lusigny

Concert de la Lyre avermoise et de l’harmonie les enfants de la Besbre

rue des Soeurs Salle polyvalente Lusigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Dirigés par Jérôme Lacroix et Christophe Davelu, ces deux ensembles vous invitent à un concert exceptionnel.

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rue des Soeurs Salle polyvalente Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 38 71 84

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English :

Directed by Jérôme Lacroix and Christophe Davelu, these two ensembles invite you to an exceptional concert.

L’événement Concert de la Lyre avermoise et de l’harmonie les enfants de la Besbre Lusigny a été mis à jour le 2026-05-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région