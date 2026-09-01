Concert de la « Lyre boënnaise »- Journées Européennes du Patrimoine Place de la République Boën-sur-Lignon
dimanche 20 septembre 2026 · Place de la République · Boën-sur-Lignon
Informations pratiques
Boën-sur-Lignon
Concert de la « Lyre boënnaise »- Journées Européennes du Patrimoine
Place de la République Château de Boën – Musée des Vignerons du Forez Boën-sur-Lignon Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Fidèle à cet évènement européen, la « Lyre boënnaise » animera le parc du château si le soleil est au rendez-vous ou le salon d’apparat si la pluie s’invite.
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Place de la République Château de Boën – Musée des Vignerons du Forez Boën-sur-Lignon 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 24 08 12 chateaumusee@boen.fr
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English : Concert de la « Lyre boënnaise »- Journées Européennes du Patrimoine
True to this European event, the « Lyre Bo%EBnnaise » will perform in the castle grounds if the sun is shining, or in the ceremonial hall if it rains.
L’événement Concert de la « Lyre boënnaise »- Journées Européennes du Patrimoine Boën-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Loire Forez