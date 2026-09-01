Informations pratiques

Boën-sur-Lignon

Concert de la « Lyre boënnaise »- Journées Européennes du Patrimoine

Place de la République Château de Boën – Musée des Vignerons du Forez Boën-sur-Lignon Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Fidèle à cet évènement européen, la « Lyre boënnaise » animera le parc du château si le soleil est au rendez-vous ou le salon d’apparat si la pluie s’invite.

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Place de la République Château de Boën – Musée des Vignerons du Forez Boën-sur-Lignon 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 24 08 12 chateaumusee@boen.fr

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English : Concert de la « Lyre boënnaise »- Journées Européennes du Patrimoine

True to this European event, the « Lyre Bo%EBnnaise » will perform in the castle grounds if the sun is shining, or in the ceremonial hall if it rains.

L’événement Concert de la « Lyre boënnaise »- Journées Européennes du Patrimoine Boën-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Loire Forez