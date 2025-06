Concert de la Maison des Marches Maison des Marches Bésayes 27 juin 2025 07:00

Drôme

Concert de la Maison des Marches Maison des Marches 405 chemin des Chaux Bésayes Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-06-27

2025-06-27

C’est à travers des chansons en français de leur cru que Cake aux Phones and Fake Bacon font bouger leur auditoire, sur des rythmes rock, tantôt punk, surf, reggae ou festifs.

Maison des Marches 405 chemin des Chaux

Bésayes 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 48 88 secretariat@maisondesmarches.org

English :

With their own songs in French, Cake aux Phones and Fake Bacon get their audience moving, to rock, punk, surf, reggae and party rhythms.

German :

Mit selbst geschriebenen Liedern in französischer Sprache bringen Cake aux Phones and Fake Bacon ihr Publikum in Bewegung, und zwar zu rockigen Rhythmen, die mal Punk, Surf, Reggae oder Party sind.

Italiano :

Cake aux Phones e Fake Bacon fanno muovere il pubblico con le loro canzoni in francese, su ritmi rock, punk, surf, reggae e party.

Espanol :

Cake aux Phones y Fake Bacon hacen mover al público con sus propias canciones en francés, a ritmo de rock, punk, surf, reggae y fiesta.

