Concert de La Maison Tellier Limoges Bfm centre-ville / Auditorium Clancier Limoges

Concert de La Maison Tellier Limoges Bfm centre-ville / Auditorium Clancier Limoges samedi 27 septembre 2025.

Concert de La Maison Tellier Limoges

Bfm centre-ville / Auditorium Clancier 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Le principe de la rencontre repose sur un mini-concert (45 minutes) en duo avec les frères Raoul et Helmut Tellier, musiciens férus de country, de folk et de blues, un mélange de saveurs vintage et de textures modernes, de pop et de rock, de Vieux Continent et de Nouveau Monde suivi d’un échange avec le public où les thèmes abordés pourraient être le processus de création des chansons, le rapport à la scène… .

Bfm centre-ville / Auditorium Clancier 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

English : Concert de La Maison Tellier Limoges

German : Concert de La Maison Tellier Limoges

Italiano :

Espanol : Concert de La Maison Tellier Limoges

L’événement Concert de La Maison Tellier Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Limoges Métropole